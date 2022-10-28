Адвокат Романовского обжаловал его арест | 360°

Общество 28 октября 2022, 15:05 Адвокат Романовского обжаловал его арест Адвокат Алиев обжаловал арест экс-главреда Tatler Романовского Соцсети

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Адвокат Гаджи Алиев сообщил, что обжаловал арест своего клиента — бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина). Последний проходит по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом написал ТАСС.

«Мы обжаловали постановление суда о заключении под стражу [Романовского]», — сказал Алиев.

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Ариана Романовского и коммерческого директора журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова арестовали 26 октября.

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Оба мужчины в данный момент находятся в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы. По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, у них нет жалоб на условия содержания.

Собчак, по данным СМИ, также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха. У нее дома в Подмосковье прошли обыски. Сама телеведущая покинула Россию. Она через Белоруссию въехала в Литву.