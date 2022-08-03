Адвокат ректора Шанинки заявил, что Зуев не присваивал чужого имущества

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев непричастен к хищению чужого имущества. Об этом заявил адвокат обвиняемого Дмитрий Кравченко, передал «Интерфакс».

Кравченко рассказал, что защита не может разглашать детали предварительного следствия, но настаивает, что Зуев чужое имущество не присваивал.

«Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 миллионов рублей», — сообщил адвокат по итогам суда.

Адвокат Руслан Кожура рассказал, что защита удовлетворена решением суда. В общей сложности Зуев провел в тюрьме порядка девяти месяцев. В связи с этим сейчас ректор нуждается в лечении и контактах с близкими, добавил адвокат.

«Почти все время заключения он был в больнице, потому что имеет множество опасных для жизни болезней. При этом он занимал и занимает конструктивную позицию по делу», — заявил Кожура.

Ранее Тверской суд Москвы принял решение заменить заключение под стражу домашним арестом для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.