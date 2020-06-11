Адвокат рассказала, в каком случае Ефремова могут оправдать

По ее словам, Ефремов получит 12 лет тюрьмы, если он совершил преступление. Он хоть и признал вину, все равно может быть оправдан, так как мог совершить его неумышленно. Тут речь идет об исправности транспортного средства, подчеркнула Волкова.

«Если, например, заклинило ту же рулевую колонку, то мы можем говорить о том, что в данном случае он не мог избежать таких действий. Когда эксперты скажут свое слово — можно будет сделать вывод, есть в его действиях состав преступления или нет», — пояснила адвокат.