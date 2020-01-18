Адвокат рассказал, зачем Олег Соколов решил писать книгу

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что историк хочет написать мемуары не ради гонорара, а чтобы увековечить память о своей возлюбленной. Об этом правозащитник сообщил «360».

По его словам, дело Соколова вскрыло множество этических и правовых проблем и затронуло практически каждого.

«Вот и в случае с призывом уважаемых депутатов Госдумы к лишению гонораров за мемуары преступников есть две стороны: первая — популистская, поскольку уже существуют эффективные правовые механизмы взыскания материального и морального вреда. Вторая — этическая. Суть ее в том, что никто не имеет права наживаться на смерти другого человека», — отметил Почуев.

Адвокат подчеркнул, что наживаться на смерти с помощью написания книг нельзя ни ради денег, ни ради хайпа.

Историк Соколов не собирался использовать свой труд ради корысти! Он его пишет для увековечивания памяти о своей возлюбленной Александр Почуев.

Депутат Госдумы Иван Сухарев попросил Генпрокуратуру лишать известных преступников гонораров за публикацию книг. По словам парламентария, на такое предложение его натолкнуло дело Соколова, поскольку историк заявил, что собирается писать мемуары. Сухарев предложил конфисковывать гонорары и направлять их пострадавшим в качестве компенсации.

Знаменитого историка из СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался избавиться от рук своей жертвы, аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина убил девушку за несколько дней до этого. Соколову предъявлено обвинение, он находится под стражей.