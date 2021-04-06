Адвокат рассказал, в каком случае дачников могут оштрафовать за теплицу на участке

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал, что за теплицы на дачном участке в некоторых случаях могут оштрафовать. Подробности рассказал Life.ru.

Он уточнил, что не все участки для этого предназначены по закону. Земли в России делятся по категориям относительно своего назначения. Есть те, на которых запрещено делать теплицы, и это грозит штрафом.

«Это достаточно распространенный случай, когда граждане считают, что на приобретенных ими участках они могут делать что хотят, игнорируя целевое назначение земли. Чаще всего так происходит там, где муниципальная администрация не торопится осуществлять проверки», — пояснил он.

Уточняется, что соседи могут пожаловаться, если теплица частично выходит за территорию участка или не соответствует правила пожарной безопасности. Тогда владельцы вынудят не только ее демонтировать, но и выпишут штраф.

«Соседи имеют право обратиться в суд с иском о переносе или демонтаже садово-огородных конструкций, если они возведены с нарушением действующих нормативов», — заключил эксперт.