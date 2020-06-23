Адвокат рассказал об онкологическом заболевании у Майкла Калви

Адвокат Тимофей Гриднев сказал, что решение суда о продлении ареста Калви нарушает принципы гуманности. Суд, по его словам, не придал значимости справкам, которые предоставила защита на прошлом заседании. Адвокат вновь обратился к суду и попросил обратить внимание на медицинские документы.

Дело на основателя инвестиционного фонда Baring Vostok было открыто в феврале 2019 года. Калви предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По версии следователей, «Первое коллекторское бюро», которое принадлежало Калви, взяло кредит на 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вернула компания средства банку акциями другой организации, которые были оценены в три миллиарда рублей. Следствие считает, что это завышенная сумма. В заключении есть сведения, что стоимость ценных бумаг 600 тысяч рублей.