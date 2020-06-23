    23 июня 2020, 13:53

    Адвокат рассказал об онкологическом заболевании у Майкла Калви

    Мария Шагиахметова

    Адвокат Майкла Калви на суде предоставил справки, которые подтверждают, что подзащитный болен онкологическим заболеванием. Защита попросила суд принять это во внимание. Об этом сообщил РБК.
    Адвокат рассказал об онкологическом заболевании у Майкла Калви

    Адвокат Тимофей Гриднев сказал, что решение суда о продлении ареста Калви нарушает принципы гуманности. Суд, по его словам, не придал значимости справкам, которые предоставила защита на прошлом заседании. Адвокат вновь обратился к суду и попросил обратить внимание на медицинские документы.

    Дело на основателя инвестиционного фонда Baring Vostok было открыто в феврале 2019 года. Калви предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

    По версии следователей, «Первое коллекторское бюро», которое принадлежало Калви, взяло кредит на 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вернула компания средства банку акциями другой организации, которые были оценены в три миллиарда рублей. Следствие считает, что это завышенная сумма. В заключении есть сведения, что стоимость ценных бумаг 600 тысяч рублей.