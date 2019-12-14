Адвокат рассказал о возможном наказании родителям, ставившим сына коленями на гречку

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «360», что матери восьмилетнего мальчика, которого наказывали, ставя коленями на пакет с гречкой, может грозить условный срок. Отчим же, вероятнее всего, отправится в места лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Омске родители перевоспитывали сына при помощи «эффективного метода», найденного в интернете. В пакет насыпали гречку и ставили наказанного на него коленями. Мать испытала на себе этот способ и заявила, что боли не чувствует. Мужчина снимал на видео своего пасынка, а мальчик стоял на гречке несколько часов. Ребенок сбежал из дома и оказался в больнице, где провел целый месяц.

Мальчика в Омске воспитывали, ставя коленями на гречку. Мать считала наказание безболезненным Подробнее

С женщины взяли подписку о невыезде. Против отчима возбудили уголовные дела по статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По словам Максима Калинова, наказание по первой статье возможно от 7 до 10 лет лишения свободы, по второй — тоже не будет слишком легким.

«Скорее всего, в отношении отца будет вынесен обвинительный приговор и в качестве наказания будет реальный лишение свободы. Я уверен на 99%. То касается матери, учитывая то, что она женщина и что составы преступления, которые ей вменяются, немножко другие, скорее всего она получит условный срок», — заявил адвокат по уголовным делам.

Он добавил, что вероятнее всего отчима осудят на пять лет.