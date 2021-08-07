Адвокат рассказал о возможном наказании для заразившего ковидом 1,5 тысячи человек россиянина

Суперраспространителю коронавируса в России, который смог заразить 1,5 тысячи человек, может грозить ответственность, вплоть до уголовной. Но это будет зависеть от обстоятельств распространения инфекции. Важно понимать, знал ли он сам о том, что болен, соблюдал ли правила и какие последствия были для тех, кто по его вине перенес ковид.

По действующему российскому законодательству нарушителя санитарно-эпидемиологических правил могут судить по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Она действует уже давно, но после того, как на мир обрушилась пандемия коронавируса, ее расширили, чтобы люди осознавали ответственность за нарушение установленных правил и ограничений, напомнил в беседе с «360» адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

Эксперт обратил внимание, что люди могут болеть ковидом бессимптомно, поэтому нельзя исключать, что и суперраспространитель, заразивший 1,5 тысячи человек, не имел никаких признаков коронавируса и просто мог не осознавать, что является переносчиком.

«У нас есть установленные правила и должностные лица, которые будут оценивать эту ситуацию исходя из фактических данных. Если человек приехал из-за границы, нужно понимать, соблюдал ли он двухнедельный карантин. Если он его не соблюдал, то здесь уже можно говорить о нарушении правил. То есть человек допускал вероятность, что по его вине может быть заражено большое количество людей», — пояснил Горшков.

Но в случае, если суперраспространитель соблюдал карантин, носил маску и перчатки и, может быть, даже делал прививку, но по факту так вышло, что он неумышленно все равно заразил много людей, об уголовной ответственности речи быть не может, подчеркнул он.

При таком сценарии нарушителя могут оштрафовать на достаточно крупную сумму — до 700 тысяч рублей. Кроме того, все пострадавшие по делу могут взыскивать с него компенсации на лечение и другой ущерб.

Уже совсем другой разговор будет, если кто-то из-зараженных умрет. В этом случае, по словам Горшкова, виновника могут посадить на срок от тех до пяти лет. Если жертв заражения будет больше, ему может грозить до семи лет лишения свободы со штрафами и компенсациями.