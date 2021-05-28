Адвокат рассказал о состоянии Сапеги в белорусском СИЗО

Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович посетил ее в СИЗО КГБ. По его словам, девушка не теряет бодрость духа и надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время.

Сапега рассказала адвокату, что никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. По словам Филановича, она выглядит бодрой и здоровой, сообщило РИА «Новости».

Информация о том, в каких именно преступлениях белорусская сторона подозревает гражданку РФ, пока неизвестна. В Сети было опубликовано видео, на котором она признается в том, что была редактором Telegram-канала, где публиковались личные силовиков, сообщало Ura.ru.

В МИД РФ заявили, что Сапегу задержали из-за подозрений в преступлениях в августе–сентябре 2020 года.

Россиянка была задержана в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. Также был задержан сооснователь Telegram-канала Nextа Роман Протасевич. Сейчас он находится в СИЗО. Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК Белоруссии. В том числе, в организации массовых беспорядков. Ему может грозить вплоть до 15 лет тюрьмы.