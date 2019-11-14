Адвокат рассказал о сильной депрессии у жены Цеповяза. Ее перевели к психиатрам

Бывшая жена осужденного Вячеслава Цеповяза впала в кому и оставила записку. Когда Наталья Стришняя пришла в себя, медики направили ее в психиатрическую больницу. Как рассказал «360» ее адвокат Мурад Мусаев, женщина в последнее время находилась в сильной депрессии.

«Поскольку ее эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, она в глубокой депрессии находится как минимум, то всегда остается подозрение, что это была попытка суицида, как об этом сказано в известной записке», — сказал Мусаев.

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Он подчеркнул, что направление медиков нельзя путать с признанием невменяемой по судебным направлениям.

«Это не та история. Она проходила лечение в реанимации Кущевской районной больницы, и там по своим каким-то медицинским причинам врачи сочли необходимым направить ее долечиваться в другую больницу. Та имеет психиатрический профиль, насколько я понимаю», — рассказал адвокат.

Наталья Стришняя 6 ноября должна была прийти на заседание в суд по делу о вымогательстве. Однако она впала в кому незадолго до этого и оставила в квартире записку, где говорила о своей невиновности и невыносимом давлении. Через несколько дней она пришла в себя и сейчас находится под наблюдением врачей.

Наталью и ее брата Ивана Стришнего подозревают в вымогательстве порядка 70 миллионов рублей.