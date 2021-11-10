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    10 ноября 2021, 21:21

    Адвокат рассказал о схемах мошенников, которые выдают временную регистрацию

    Адвокат Власова: мошенники выдают фальшивые документы о временной регистрации

    Дарья Морозова

    Адвокат Ольга Власова рассказала о схеме мошенников, которые оформляют временную регистрацию приезжим. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По ее словам, следует быть внимательным при получении регистрации. Можно увидеть объявления, в которых приезжим обещают быстрое оформление временной прописки за определенную плату.

    При этом бывают случаи, когда человек платит деньги и получает фальшивые документы. Это может обнаружиться, например, при устройстве на работу.