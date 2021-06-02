Адвокат рассказал о рисках покупки жилья по переуступке прав

Адвокат Ольга Сулим рассказала о рисках покупки квартиры по переуступке прав. Она отметила, что до момента окончательной постройки объекта и сдачи его в эксплуатацию жилья как такового нет, написал сайт NEWS.ru.

Она объяснила, что в таком случае покупатель приобретает не только права, но и обязанности по участию в долевом строительстве. Если у прошлого владельца есть долги, они переходят к новому участнику. Покупать квартиру по переуступке можно только у проверенного застройщика, чтобы быть уверенным в сроках сдачи квартиры и ее качестве, в противном случае покупатель рискует остаться без недвижимости.

Помимо прочего, часто требуется оплатить всю сумму сразу, без возможности рассрочки платежа. Как правило, покупателя мотивирует низкая стоимость недвижимости. Прежде чем принимать окончательное решение, необходимо подробно изучить всю документацию.