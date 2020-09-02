Адвокат рассказал о неоднократном лишении Пашаева профессионального статуса
«Адвокат Пашаев уже много раз переставал быть адвокатом, но потом почему-то адвокатское сообщество ему статус возвращало, и даже я видел несколько раз, он был награжден адвокатским сообществом. Я правда не знаю, за какие заслуги», — заявил специалист.
По словам Горгадзе, если Пашаев потеряет адвокатский статус, он может через год подать документы на его возвращение. Как пояснил эксперт, он делает это в разных регионах нашей страны. Юрист считает, что звездный адвокат вряд ли покинет свою профессию, пишет РИА ФАН.
Вечером 8 июня актер попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Машина артиста выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.