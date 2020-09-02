Адвокат рассказал о неоднократном лишении Пашаева профессионального статуса

Адвокат и член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе рассказал, что Эльман Пашаев, который представляет защиту актера Михаила Ефремова, неоднократно лишался своего профессионального статуса.

«Адвокат Пашаев уже много раз переставал быть адвокатом, но потом почему-то адвокатское сообщество ему статус возвращало, и даже я видел несколько раз, он был награжден адвокатским сообществом. Я правда не знаю, за какие заслуги», — заявил специалист.

По словам Горгадзе, если Пашаев потеряет адвокатский статус, он может через год подать документы на его возвращение. Как пояснил эксперт, он делает это в разных регионах нашей страны. Юрист считает, что звездный адвокат вряд ли покинет свою профессию, пишет РИА ФАН.

Вечером 8 июня актер попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Машина артиста выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.