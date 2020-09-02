facebook_pixel
    02 сентября 2020, 10:17

    Адвокат рассказал о неоднократном лишении Пашаева профессионального статуса

    Полина Петрова

    Адвокат и член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе рассказал, что Эльман Пашаев, который представляет защиту актера Михаила Ефремова, неоднократно лишался своего профессионального статуса.
    Адвокат рассказал о неоднократном лишении Пашаева профессионального статуса

    «Адвокат Пашаев уже много раз переставал быть адвокатом, но потом почему-то адвокатское сообщество ему статус возвращало, и даже я видел несколько раз, он был награжден адвокатским сообществом. Я правда не знаю, за какие заслуги», — заявил специалист.

    По словам Горгадзе, если Пашаев потеряет адвокатский статус, он может через год подать документы на его возвращение. Как пояснил эксперт, он делает это в разных регионах нашей страны. Юрист считает, что звездный адвокат вряд ли покинет свою профессию, пишет РИА ФАН.

    Вечером 8 июня актер попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Машина артиста выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Новости SMI.FM