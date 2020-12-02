Адвокат рассказал, можно ли в России оставить наследство питомцу

«Согласно действующему в России законодательству, животное не может быть наследником имущества. В соответствии с положениями статьи 137 ГК РФ, по своему правовому статусу животные приравнены к имуществу, соответственно, вещи получать наследство не могут», — объяснила юрист.

Она уточнила, что, если человеку очень хочется, то завещание можно составить в пользу приюта для питомцев. В документе нужно прописать завещательное возложение, которое предусматривает, что учреждение будет заботиться о любимце умершего хозяина.

«Исполнение этого завещательного возложения остается на совести наследника», — отметила Кузнецова.

Эксперт добавила, что документ можно составить таким образом, чтобы о животном заботился наследник имущества. Согласно возложению, он будет обязан выделять коту денежные средства на содержание, покупать ему корм и игрушки.