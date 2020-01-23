    23 января 2020, 16:37

    Адвокат рассказал, можно ли привлечь к ответственности лжетеррористов за границей

    Дарья Морозова

    Адвокат Тимур Маршани объяснил, что невозможно привлечь к ответственности за границей авторов ложных сообщений о предстоящих террактах. Об этом сообщила НСН.

    За последние три месяца поступило более тысячи сообщений о минировании различных общественных мест. Все письма были отправлены с помощью нидерландского сервиса Startmail.com. Информация, которая в них содержалась, оказалась ложной.

    Маршани объяснил, что привлечь злоумышленников к ответственности можно только на территории России, так как это преступление считается совершенным именно внутри страны.

    «Мы не можем… требовать возбуждения дела на территории другого государства, где находятся сервера», — рассказал адвокат.

    По его словам, можно только отправить за границу «соответствующие запросы, чтобы установить злоумышленников, причастных к этому преступлению» и «требовать их выдачи России».

    «Оказывать содействие нам для того, чтобы изобличить виновных и установить причастных к этому преступлению, я думаю, Нидерланды будут готовы», — резюмировал Маршани.