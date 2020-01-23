Адвокат рассказал, можно ли привлечь к ответственности лжетеррористов за границей

За последние три месяца поступило более тысячи сообщений о минировании различных общественных мест. Все письма были отправлены с помощью нидерландского сервиса Startmail.com. Информация, которая в них содержалась, оказалась ложной.

Маршани объяснил, что привлечь злоумышленников к ответственности можно только на территории России, так как это преступление считается совершенным именно внутри страны.

«Мы не можем… требовать возбуждения дела на территории другого государства, где находятся сервера», — рассказал адвокат.

По его словам, можно только отправить за границу «соответствующие запросы, чтобы установить злоумышленников, причастных к этому преступлению» и «требовать их выдачи России».

«Оказывать содействие нам для того, чтобы изобличить виновных и установить причастных к этому преступлению, я думаю, Нидерланды будут готовы», — резюмировал Маршани.