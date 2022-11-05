Адвокат рассказал, кто может бесплатно получить землю в России | 360°

05 ноября 2022, 04:36
Адвокат рассказал, кто может бесплатно получить землю в России
Адвокат Стаценко рассказал, кто может бесплатно получить землю в России
В России некоторые категории граждан могут бесплатно получить землю, сообщил «Прайму» адвокат, глава проектов ProLegals Андрей Стаценко.
Многодетные россияне могут получить участок в собственность по программам «Дальневосточный гектар», «Арктический гектар». Право бессрочного пользования землей есть у органов местного самоуправления, казенных предприятий, связанных с государством структур.
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По словам Стаценко, землю могут получить представители коренных народов Сибири, товарищества садоводов. Участок по праву безвозмездного пользования положен работникам лесного хозяйства, транспортного комплекса.Ранее гражданам России напомнили о возможности получить налоговый вычет в текущем году. Возместить часть трат можно за период с 2019 по 2021-й годы. Вычет положен тем, кто покупал недвижимость, имел расходы, связанные с образованием, лечением и спортом.
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