Адвокат рассказал, кто может бесплатно получить землю в России | 360°

Общество

05 ноября 2022, 04:36

Адвокат рассказал, кто может бесплатно получить землю в России

Адвокат Стаценко рассказал, кто может бесплатно получить землю в России

Читать 360tv в

В России некоторые категории граждан могут бесплатно получить землю, сообщил «Прайму» адвокат, глава проектов ProLegals Андрей Стаценко.

Многодетные россияне могут получить участок в собственность по программам «Дальневосточный гектар», «Арктический гектар». Право бессрочного пользования землей есть у органов местного самоуправления, казенных предприятий, связанных с государством структур.

Реклама

По словам Стаценко, землю могут получить представители коренных народов Сибири, товарищества садоводов. Участок по праву безвозмездного пользования положен работникам лесного хозяйства, транспортного комплекса.

Ранее гражданам России напомнили о возможности получить налоговый вычет в текущем году. Возместить часть трат можно за период с 2019 по 2021-й годы. Вычет положен тем, кто покупал недвижимость, имел расходы, связанные с образованием, лечением и спортом.

Реклама

Реклама

Реклама