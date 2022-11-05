Адвокат рассказал, кто может бесплатно получить землю в России | 360°

Общество 05 ноября 2022, 04:36 Адвокат рассказал, кто может бесплатно получить землю в России Адвокат Стаценко рассказал, кто может бесплатно получить землю в России РИА "Новости"

Читать 360tv в

В России некоторые категории граждан могут бесплатно получить землю, сообщил «Прайму» адвокат, глава проектов ProLegals Андрей Стаценко.

Многодетные россияне могут получить участок в собственность по программам «Дальневосточный гектар», «Арктический гектар». Право бессрочного пользования землей есть у органов местного самоуправления, казенных предприятий, связанных с государством структур.

Реклама

По словам Стаценко, землю могут получить представители коренных народов Сибири, товарищества садоводов. Участок по праву безвозмездного пользования положен работникам лесного хозяйства, транспортного комплекса.

Реклама