Адвокат рассказал, когда собственник может лишиться недвижимости | 360°

Общество 02 ноября 2022, 04:28 Адвокат рассказал, когда собственник может лишиться недвижимости Адвокат Рыжкова рассказала, когда собственник может лишиться недвижимости РИА "Новости"

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Владелец квартиры может лишиться своей недвижимости из-за задолженностей по исполнительным производствам, напомнила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. Ее слова привело агентство «Прайм».

Этот вопрос регулирует п. 5 ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве», отметила правозащитница. По словам Рыжковой, взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа. При этом у собственника не имеют права отобрать единственное жилье.

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Адвокат добавила, что кредиторы также могут рассчитывать на долю в недвижимом имуществе. Возможны случаи, когда кредитор обращается в суд, чтобы взыскать задолженность из доли супруга. Обычно так происходит, если задолженность возникла в период брака, подытожила Рыжкова.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о праве россиян, уехавших за границу после начала спецоперации, вернуться на Родину. По ее словам, соотечественников не лишали этого конституционного права. При этом парламентарий хотела бы, чтоб критикующие свою страну граждане остались за рубежом.