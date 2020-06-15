Адвокат рассказал, какой срок для Ефремова потребует семья погибшего в ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова рассказал, какой срок для актера Михаила Ефремова они потребуют. Защитник отметил, что родственники согласятся с просьбой прокурора.

Об этом адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский рассказал «360».

Когда будет суд, тогда будет прокурор — он будет просить какой-то срок. Вот семья присоединится к тому, что будет просить прокурор. Когда будет суд, а не сейчас. Семья присоединится к мнению прокурора и примет приговор в том виде, в котором он будет Александр Добровинский.

Ранее брат погибшего в ДТП рассказал, что к нему обратился актер Сергей Гармаш с просьбой о встрече. Александр Добровинский подтвердил, что он связывался напрямую с семьей.

Ранее адвокат также отметил, что информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Никто не предлагал пострадавшим 100 миллионов рублей. Более того, семья не хочет никакой компенсации.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актер выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. В результате водитель фургона скончался в больнице, сам актер не пострадал.

Экспертиза нашла в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, актера поместили под домашний арест на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.