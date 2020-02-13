Адвокат рассказал, как спасали от тюрьмы Дарью Агений. Ее насильник оказался любителем стихов

«Насколько я знаю из материалов дела, он программист, любитель попить пивка, посетить заведения — не маргинальный, но около. Любитель почитать стихи девушкам, будучи в пьяном виде», — рассказал немного о насильнике адвокат Дарьи.

По его словам, ушло два года на то, чтобы провести собственное адвокатское расследование. Юристы собрали множество доказательств, что в действиях девушки нет состава преступления.

«Важным фактором стала конечная ситуационно-медицинская экспертиза, которая нам дала результат, что телесные повреждения могли быть причинены при обстоятельствах, указанных в показаниях Дарьи, но не могли быть причинены в обстоятельствах, указанных в показаниях нападавшего. Она нанесла удар наотмашь, находясь спиной к нему, когда он ее наклонил. А он утверждал, что она к нему лицом стояла. Он ей стихи читал, а она его ножом», — добавил адвокат.

По словам юриста, чтобы доказать невиновность девушки, они даже пригласили полиграфиста. Проверку на детекторе лжи Дарья прошла. А вот раненый от такой проверки отказался.

Пьяный неадекват напал на 19-летнюю Агений в июне 2018 года. Это произошло в Туапсе, куда девушка приехала на пару дней. Насильник напал на нее в двух шагах от хостела. Агений удалось отбиться ножом для заточки карандашей. В отношении девушки завели уголовное дело, обвинив ее в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этой статье ей грозило до 10 лет лишения свободы. Юристы смогли сначала переквалифицировать обвинение на самооборону, а потом и вовсе отменить против химчанки всякое уголовное преследование — за отсутствием состава преступления.

Подавать заявление в отношении насильника Агений в итоге передумала. Девушка решила, что оно того не стоит.