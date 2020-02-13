    13 февраля 2020, 13:55

    Адвокат рассказал, как спасали от тюрьмы Дарью Агений. Ее насильник оказался любителем стихов

    Алексей Сахаров, Федор Горин

    Жительницу Химок могли отправить на 10 лет за решетку за то, что она оказала сопротивление насильнику. В борьбе с системой 19-летняя Дарья Агений победила. Адвокат Евгений Саломатов объяснил, как ей это удалось и кто же оказался насильником.

    «Насколько я знаю из материалов дела, он программист, любитель попить пивка, посетить заведения — не маргинальный, но около. Любитель почитать стихи девушкам, будучи в пьяном виде», — рассказал немного о насильнике адвокат Дарьи.

    По его словам, ушло два года на то, чтобы провести собственное адвокатское расследование. Юристы собрали множество доказательств, что в действиях девушки нет состава преступления.

    «Важным фактором стала конечная ситуационно-медицинская экспертиза, которая нам дала результат, что телесные повреждения могли быть причинены при обстоятельствах, указанных в показаниях Дарьи, но не могли быть причинены в обстоятельствах, указанных в показаниях нападавшего. Она нанесла удар наотмашь, находясь спиной к нему, когда он ее наклонил. А он утверждал, что она к нему лицом стояла. Он ей стихи читал, а она его ножом», — добавил адвокат.

    По словам юриста, чтобы доказать невиновность девушки, они даже пригласили полиграфиста. Проверку на детекторе лжи Дарья прошла. А вот раненый от такой проверки отказался.

    Пьяный неадекват напал на 19-летнюю Агений в июне 2018 года. Это произошло в Туапсе, куда девушка приехала на пару дней. Насильник напал на нее в двух шагах от хостела. Агений удалось отбиться ножом для заточки карандашей. В отношении девушки завели уголовное дело, обвинив ее в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этой статье ей грозило до 10 лет лишения свободы. Юристы смогли сначала переквалифицировать обвинение на самооборону, а потом и вовсе отменить против химчанки всякое уголовное преследование — за отсутствием состава преступления.

    Подавать заявление в отношении насильника Агений в итоге передумала. Девушка решила, что оно того не стоит.