Адвокат раскрыл популярную схему обмана на курортах

Во время пребывания на отдыхе следует аккуратно относиться к различного рода предложениям со стороны так называемых фотографов. О том, как они действуют, рассказал радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

На курортах не редко встречаются так называемые бизнесмены, предлагающие сфотографироваться с обезьяной, либо с попугаем. По словам специалиста, они действуют по проверенной схеме. Они вынуждают свою жертву взять животное на руки, а затем требуют деньги за свои услуги, сообщил «Петербургский дневник».

По слова Князева, это навязывание услуг, которое запрещено законом «О защите прав потребителей». Более того, фотографы называют цену не с самого начала, а только после того, как посадили на руки животное и сделали фото без разрешения.

Адвокат отметил, что платить деньги в такой ситуации необязательно. Более того, если есть желание, можно обратиться в полицию.