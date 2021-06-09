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    09 июня 2021, 11:15

    Адвокат раскрыл подробности дела об увольнении хабаровского полицейского после спиритического сеанса

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Полицейский из Комсомольска-на-Амуре восстановился на службе после «спиритического сеанса с целью вызова и проведения беседы с душой умершего свидетеля». Ранее его уволили, потому что посчитали, что отчет не соответствует форме общения с прокуратурой, а не за сам сеанс. Об этом «360» рассказал его адвокат Александр Влащенко.

    Адвокат раскрыл подробности дела об увольнении хабаровского полицейского после спиритического сеанса

    «По его иску приказ об увольнении признали недействительным. Решение состоялось о восстановлении его на работе. Оно вступило в законную силу, но в данный момент не исчерпаны все возможности обжалования со стороны работодателя», — объяснил Влащенко.

    Адвокат пояснил, что его доверителю поручили опросить свидетелей по делу. Один из них к тому моменту умер, но прокуратура настаивала на получении какой-то информации. Правоохранитель решил пообщаться с душой умершего. Влащенко спрашивал у восстановленного на службе полицейского, проводил ли он спиритический сеанс, чтобы связаться с его душой, — он ответил положительно и уклонился от беседы на эту тему.

    От дальнейших комментариев адвокат отказался и добавил, что в справке, которую поручитель приложил к отчету в адрес прокуратуры, говорилось, что после спиритического сеанса «фигурант не объявился».

    «В данном случае это не было предметом рассмотрения дела в суде. <...> Основания не сама справка, а то, что посчитали, что это не соответствует документам делового оборота», — пояснил Влащенко.

    По данным материалов суда, полицейский лишился работы не из-за увлечения эзотерикой, а из-за «нарушения установленных официальных правил коммуникации и взаимодействия с органами власти и прокуратуры».