Адвокат раскрыл подробности дела об увольнении хабаровского полицейского после спиритического сеанса

Полицейский из Комсомольска-на-Амуре восстановился на службе после «спиритического сеанса с целью вызова и проведения беседы с душой умершего свидетеля». Ранее его уволили, потому что посчитали, что отчет не соответствует форме общения с прокуратурой, а не за сам сеанс. Об этом «360» рассказал его адвокат Александр Влащенко.

«По его иску приказ об увольнении признали недействительным. Решение состоялось о восстановлении его на работе. Оно вступило в законную силу, но в данный момент не исчерпаны все возможности обжалования со стороны работодателя», — объяснил Влащенко.

Адвокат пояснил, что его доверителю поручили опросить свидетелей по делу. Один из них к тому моменту умер, но прокуратура настаивала на получении какой-то информации. Правоохранитель решил пообщаться с душой умершего. Влащенко спрашивал у восстановленного на службе полицейского, проводил ли он спиритический сеанс, чтобы связаться с его душой, — он ответил положительно и уклонился от беседы на эту тему.

От дальнейших комментариев адвокат отказался и добавил, что в справке, которую поручитель приложил к отчету в адрес прокуратуры, говорилось, что после спиритического сеанса «фигурант не объявился».

«В данном случае это не было предметом рассмотрения дела в суде. <...> Основания не сама справка, а то, что посчитали, что это не соответствует документам делового оборота», — пояснил Влащенко.

По данным материалов суда, полицейский лишился работы не из-за увлечения эзотерикой, а из-за «нарушения установленных официальных правил коммуникации и взаимодействия с органами власти и прокуратуры».