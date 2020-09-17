Владелец разбитой в аварии с Ефремовым машины захотел пересмотреть приговор актеру из-за страховки

Лизинговая компания «Стоун-XXI» подала апелляционную жалобу по делу Ефремова о смертельной аварии. В ДТП пострадала машина организации, в которой ехал Сергей Захаров. Теперь компания хочет добиться, чтобы ее признали потерпевшей для получения выплаты в страховой.

Адвокат Иван Арестов пояснил «360», что апелляцию в суд компания «Стоун-XXI» подала, чтобы ее признали потерпевшей. Это необходимо для получения выплаты от страховой компании. Из-за аварии организация понесла материальные убытки, что и дает возможность признать ее потерпевшей по делу Ефремова.

«Мы просим отменить приговор, признать нас потерпевшими и третий пункт: вынести новый обвинительный приговор, но уже с учетом наших интересов», — сообщил правозащитник.

В апелляционной жалобе отмечено, что в результате ДТП машина компании была полностью уничтожена. Причиненный вред оценили в один миллион 50 тысяч рублей. По словам Арестова, он уже подавал ходатайство, но судья его отклонила.

«Я к Абрамовой обратился с просьбой признать потерпевшими, выдать машину и выдать документы из материалов дела, необходимые для обращения в страховую компанию. Она это не посчитала нужным, то есть отказала. Я подготовил апелляционную жалобу, но она в ней отказала», — отметил адвокат.

Он добавил, что тогда дело артиста шло к завершению, а новый потерпевший вызвал бы лишние проблемы и трудности.

Ранее пресс-служба Пресненского суда сообщила о поступлении апелляции от ООО «Стоун-XXI». Компания просит отменить приговор и признать себя потерпевшей стороной. Сама авария произошла 8 июня в центре Москвы. Тогда Михаил Ефремов врезался в фургон, в котором ехал доставщик Сергей Захаров. Мужчина скончался в реанимации, а актер получил восемь лет в колонии общего режима.