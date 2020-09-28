facebook_pixel
    28 сентября 2020, 20:01

    Адвокат раскрыл дату похорон Тесака

    Арина Гудилова, Дарья Новая

    Националиста Максима Марцинкевича — Тесака, обнаруженного мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске, похоронят 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом «360» сообщил адвокат Алексей Михальчик.
    Адвокат раскрыл дату похорон Тесака

    «Да, третьего числа, в субботу, на Кунцевском. Время еще пока уточняется», — рассказал юрист.

    Он также добавил, что 29 сентября пройдет осмотр тела Марцинкевича со специалистами.

    Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО №3 16 сентября 2020 года. Он находился в четырехместной камере один. Камеры видеонаблюдения в помещении в этот день по какой-то причине не работали.

    По версии следствия, Тесак покончил жизнь самоубийством. В его свидетельстве о смерти говорится, что он погиб от асфиксии.

    Семья и юристы не верят в добровольный уход из жизни погибшего. Они требуют завести уголовное дело и расследовать гибель Марцинкевича.

    Марцинкевич стал известен своими радикальными проектами, один из них — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами. На него несколько раз заводили уголовные дела, в частности, за разжигание межнациональной розни.

    Новости SMI.FM