Адвокат раскрыл дату похорон Тесака

Националиста Максима Марцинкевича — Тесака, обнаруженного мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске, похоронят 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом «360» сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«Да, третьего числа, в субботу, на Кунцевском. Время еще пока уточняется», — рассказал юрист.

Он также добавил, что 29 сентября пройдет осмотр тела Марцинкевича со специалистами.

Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО №3 16 сентября 2020 года. Он находился в четырехместной камере один. Камеры видеонаблюдения в помещении в этот день по какой-то причине не работали.

По версии следствия, Тесак покончил жизнь самоубийством. В его свидетельстве о смерти говорится, что он погиб от асфиксии.

Семья и юристы не верят в добровольный уход из жизни погибшего. Они требуют завести уголовное дело и расследовать гибель Марцинкевича.

Марцинкевич стал известен своими радикальными проектами, один из них — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами. На него несколько раз заводили уголовные дела, в частности, за разжигание межнациональной розни.