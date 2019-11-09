  • Адвокат: расчленивший тело аспирантки историк оформил явку с повинной

    09 ноября 2019, 21:56

    Кирилл Фролов

    Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, пойманный при попытке утопить части тела аспирантки Анастасии Ещенко, написал заявление о явке с повинной. Об этом ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев.
    Адвокат: расчленивший тело аспирантки историк оформил явку с повинной

    «Мой подзащитный оформил явку с повинной», — сказал он.

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    Ранним утром 9 ноября Соколова достали из реки Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками, а также травматический пистолет. Получившего переохлаждение историка отвезли в больницу. Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило, что он задержан по подозрению в убийстве.

    Позднее стало известно, что Соколов сознался в убийстве аспирантки, с которой состоял в отношениях. Преступление произошло 7 ноября.

    Дома у Соколова было обнаружено туловище и отрезанная голова Ещенко. Вечером 9 ноября из Мойки были подняты пакеты, предположительно, с ногами жертвы.

    Соколов — известный историк, специалист по Наполеоновским войнам. Также он состоял в научном совете Российского военно-исторического общества. После сообщения об убийстве информацию о нем удалили с сайта организации.

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