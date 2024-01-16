Общество 16 января 2024, 12:09 Адвокат Радько: сокрытие автомобильных номеров грозит лишением прав

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, какое наказание предусмотрено за сокрытие номеров на машине. Его слова передала «Газета.ru».

Эксперт отметил, что использование специальных устройств для видоизменения регистрационных знаков считается нарушением. За него могут выписать штраф в размере пяти тысяч рублей. Еще один вариант — лишение прав на срок до трех месяцев, добавило ИА НСН.