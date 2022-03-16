Адвокат Радько рассказал, как действовать в случае «автоподставы»

Мошенники в России часто обманывают автомобилистов, организовывая так называемые «автоподставы» — злоумышленник притворяется, что попал под машину и требует денег с водителя. Адвокат Сергей Радько в эфире радио Sputnik рассказал, что делать в такой ситуации.

Такие мошенники обычно требуют от водителя компенсации сразу, пока он шокирован произошедшим. Иногда они вступают в сговор с подставными свидетелями, которые якобы видели ДТП.

«Если кто-то требует заплатить деньги здесь и сейчас, то это, скорее всего, мошенник. И если вы ему ответите, что у вас есть страховка и предложите оформлять все через полицию, он откажется. У него расчет именно на то, что он берет сразу нахрапом, на испуг. Бегать по страховым компаниям, чтобы получить копейки, а остальное получать через суд, ни один мошенник не будет», — сказал юрист.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно обязательно обзавестись видеорегистратором. Кроме того, водителям важно помнить, что уезжать с места происшествия ни в коем случае нельзя.

«Если у пострадавшего действительно есть какие-то телесные повреждения, то это событие является ДТП, и водитель с этого места уезжать никакого права не имеет. Поэтому всегда нужно оставаться на месте и вызывать полицию, даже если пострадавший вскочил и убежал. Не исключено, что он просто был в шоке и ушел, а через день-два или через час ему станет плохо, и это будут последствия данного ДТП», — предупредил Радько.