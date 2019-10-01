Адвокат Протасовицкого объяснил отказ в УДО

Суд отказал в условно-досрочном освобождении Александру Протасовицкому за три взыскания, которые тот получил, находясь в следственном изоляторе «Лефортово». Все взыскания осужденный оспаривает и считает их несправедливыми. Об этом «360» рассказал представляющий интересы Александра Протасовицкого адвокат Николай Савостьянок.

Защитник рассказал, что первые два взыскания его подзащитный получил 5 июля с разницей в 18 минут. Якобы Протасовицкий расправил кровать. Третье взыскание наложили 11 июля, когда его уже этапировали в колонию и он уже не находился в изоляторе.

Протасовицкому отказали в УДО Подробнее

«Что касается последнего взыскания, он сказал, что вообще такого не было, его даже не знакомили с такими документами, которые потом бы направляли сюда в колонию после поступления», — пояснил адвокат.

Также он отметил, что защита считает эти взыскания несущественными.

Срок заключения Александра Протасовицкого заканчивается 10 ноября, но так как это выходной день, то по закону он может выйти в последний рабочий день — то есть 8 ноября, если он не начнет обжаловать это решение.

«У меня складывается впечатление, что он так и затягивал рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности обращения в апелляционную инстанцию по данному делу», — сказал адвокат, но при этом отметил, что оспаривать взыскания Протасовицкий все же намерен до конца.

«Он надеется на справедливость. И, как он сказал, те нарушения, которые ему выписали, будут на совести тех людей, и, может быть, в дальнейшем им будет неповадно писать такие заявления», — подытожил Николай Савостьянок.

Судебное заседание по рассмотрению условно-досрочного освобождения Александра Протасовицкого прошло в колонии, где сейчас он отбывает свое наказание. В ходе рассмотрения дела суд отказался освободить осужденного.

Реальный срок приговора Александра Протасовицкого составляет один год и пять месяцев колонии. Фигурантом уголовного дела он стал после участия в драках в центре Москвы, в которых были замешаны футболисты Павел Мамаев и братья Кокорины. Суд освободил их по УДО еще 6 сентября. На свободу они вышли через пять дней.