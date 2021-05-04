Адвокат прокомментировал штрафы за заросшие сорняками дачные участки

Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев прокомментировал статью, которая предполагает штрафы за сорняки на дачном участке. Об этом сообщил сайт «Звезда».

По его мнению, на практике это особо не работает. Эксперт отметил, что к запрещенным растениям относятся борщевик Сосновского, полевая мята, осот, одуванчик, ромашка, амброзия и различные чертополохи.

«Инспекторам не хочется с этим возиться, возможно люди просто не доходят до адвокатов, потому что консультация стоит дороже, чем штраф», — рассказал Маковеев.

Уточняется, что штраф за сорняки составляет от 300 до 500 рублей.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майскую неделю выходных на даче. Стали известны способы, как интересно провести время.

Во-первых, можно сходить в поход или просто устроить пикник. Для этого не обязательно далеко уходить со своего участка. Нужно запастись едой и пледами, а можно взять и палатку.

Во-вторых, будет неплохо устроить фотосессию. На природе есть множество красивых мест, в которых получатся интересные фотографии.

В-третьих, можно построить шалаш из подручных материалов: веток и листьев.