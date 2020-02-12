Адвокат прокомментировал пранк с коронавирусом в московском метро

Специалист считает, что шутников могут даже посадить в тюрьму, так как «это группа лиц по предварительному сговору». На данный момент одного из пранкеров поймали, остальных ищут. По данному факту завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Напомним, недавно группа молодых людей решила разыграть пассажиров одного из вагонов метро. У одного участника случился «приступ», другие кричали, что у него коронавирус. В составе началась паника.