Адвокат предупредил россиян о схеме мошенничества у МФО

Недобросовестные микрофинансовые организации зарабатывают не только на том, что выдают займы под большие проценты. Иногда они могут проворачивать мошеннические схемы, оформляя кредит на имя ничего не подозревающего человека, рассказал ИА Nation News адвокат Геннадий Нефедовский.

Мошенники завладевают паспортными данными человека, после чего оформляют на его имя сим-карту. После этого на его имя оформляется кредит.

«Чтобы взять кредит по оригиналу паспорта, можно подделать фотографию в утерянном паспорте, прийти в МФО, где не проводятся такие доскональные проверки, как в банке, и взять заем. С онлайн-кредитами все намного проще. Злоумышленник, зная паспортные данные жертвы, может их занести в анкету-заявку МФО и получить кредит, а сами документы подделать с помощью специальных приложений на компьютере», — рассказал юрист.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно следить за конфиденциальностью своих персональных данных.