Адвокат потерпевших в деле сестер Хачатурян назвала информацию о насилии «фантазиями девочек»

Сестры Хачатурян планировали убийство отца как минимум за месяц до того, как совершили его. Такую версию продвигает адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

«В распоряжении СМИ оказалась переписка о том, что происходило за месяц до убийства. Когда они уже активно со своими парнями обсуждали, как избавиться от отца», — заявила Нитченко журналистам.

По ее словам, ни в одной из этих переписок нет доказательств того, что Михаил Хачатурян домогался до своих дочерей или совершал сексуальное насилие. Нитченко утверждает, что такие показания появились даже не с первых дней задержания сестер, а позднее — когда к их защите приступила определенная группа адвокатов. Поэтому, по словам представителя потерпевшей стороны, заявления о насилии со стороны отца можно назвать «фантазиями девочек».

25 августа в Бутырском суде проходит заседание по делу Марии Хачатурян — младшей из сестер. Ей было 17 лет, когда произошло убийство отца. К тому же результаты экспертиза показали, что девушка находилась в невменяемом состоянии в момент совершения преступления. Поэтому ее дело рассматривают отдельно от старших сестер.