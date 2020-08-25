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    25 августа 2020, 16:09

    Адвокат потерпевших в деле сестер Хачатурян назвала информацию о насилии «фантазиями девочек»

    Ксения Басырова

    Сестры Хачатурян планировали убийство отца как минимум за месяц до того, как совершили его. Такую версию продвигает адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

    «В распоряжении СМИ оказалась переписка о том, что происходило за месяц до убийства. Когда они уже активно со своими парнями обсуждали, как избавиться от отца», — заявила Нитченко журналистам.

    По ее словам, ни в одной из этих переписок нет доказательств того, что Михаил Хачатурян домогался до своих дочерей или совершал сексуальное насилие. Нитченко утверждает, что такие показания появились даже не с первых дней задержания сестер, а позднее — когда к их защите приступила определенная группа адвокатов. Поэтому, по словам представителя потерпевшей стороны, заявления о насилии со стороны отца можно назвать «фантазиями девочек».

    25 августа в Бутырском суде проходит заседание по делу Марии Хачатурян — младшей из сестер. Ей было 17 лет, когда произошло убийство отца. К тому же результаты экспертиза показали, что девушка находилась в невменяемом состоянии в момент совершения преступления. Поэтому ее дело рассматривают отдельно от старших сестер.

    Новости SMI.FM