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    31 августа 2020, 18:07

    Адвокат потерпевших раскрыл гонорар Пашаева

    Анатолий Минкин

    Представляющий интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии адвокат Эльман Пашаев получит за свои услуги около 10 миллионов рублей. С таким заявлением в программе «Звезды сошлись» телеканала НТВ выступила адвокат потерпевших Анна Бутырина.
    Адвокат потерпевших раскрыл гонорар Пашаева

    Она уточнила, что это не окончательная сумма, на которую может рассчитывать защитник Ефремова.

    «Пашаев стоит, по разным сведениям, его защита — около 10 миллионов. По сведениям, он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», — заявила Бутырина.

    Кроме того, она подчеркнула, что вместе с Александром Добровинским представляет потерпевших по делу без какого-либо гонорара.

    Дело о пьяной аварии с участием актера Михаила Ефремова рассматривает Пресненский суд Москвы. Практически каждый день оттуда приходят новые заявления от адвокатов и подсудимого. Сегодня Михаил Ефремов назвал защитника потерпевших Александра Добровинского «Добросвинским», за что получил замечание от судьи.

    Кроме того, в начале судебного заседания артист попросил выполнить его «последнее желание перед казнью», а именно разрешить провести экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Так Ефремов хотел доказать, что его не было за рулем внедорожника, но суд не стал удовлетворять эту просьбу.

    Актера Михаила Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. На своем Jeep он врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который погиб от полученных травм. По решению суда Ефремов находится под домашним арестом. Из дома он выходит только для участия в судебных заседаниях. Сам актер своей вины не признал, объяснив это тем, что не помнит ничего, что происходило в тот вечер.

    Новости SMI.FM