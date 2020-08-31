Адвокат потерпевших раскрыл гонорар Пашаева

Она уточнила, что это не окончательная сумма, на которую может рассчитывать защитник Ефремова.

«Пашаев стоит, по разным сведениям, его защита — около 10 миллионов. По сведениям, он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», — заявила Бутырина.

Кроме того, она подчеркнула, что вместе с Александром Добровинским представляет потерпевших по делу без какого-либо гонорара.

Дело о пьяной аварии с участием актера Михаила Ефремова рассматривает Пресненский суд Москвы. Практически каждый день оттуда приходят новые заявления от адвокатов и подсудимого. Сегодня Михаил Ефремов назвал защитника потерпевших Александра Добровинского «Добросвинским», за что получил замечание от судьи.

Кроме того, в начале судебного заседания артист попросил выполнить его «последнее желание перед казнью», а именно разрешить провести экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Так Ефремов хотел доказать, что его не было за рулем внедорожника, но суд не стал удовлетворять эту просьбу.

Актера Михаила Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. На своем Jeep он врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который погиб от полученных травм. По решению суда Ефремов находится под домашним арестом. Из дома он выходит только для участия в судебных заседаниях. Сам актер своей вины не признал, объяснив это тем, что не помнит ничего, что происходило в тот вечер.