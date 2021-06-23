Адвокат попросит суд о психиатрической экспертизе для избитой блогером Mellstroy модели

Пострадавшая на стриме у блогера Андрея Бурима (Mellstroy) модель Алена Ефремова увеличила сумму компенсации, которую она хочет получить за побои в прямом эфире. Теперь она хочет на пять миллионов рублей больше. Адвокат девушки Антон Жаров заявил, что дело совсем не в деньгах, а в справедливости.

Перед началом судебных прений юрист пообщался с журналистами и заявил, что его подзащитная была вынуждена обратиться к психологу, который направил ее к психиатру.

«Та психологическая травма, которая была нанесена потерпевшей до сих пор без ответа.<...> Будем ставить вопрос о психолого-психиатрической экспертизе для потерпевшей», — сообщил он.

После обследования, по его словам, речь может идти уже о переквалификации статьи дела. Речь будет идти уже не о побоях, а о тяжких телесных повреждениях, пояснил адвокат.

Жаров добавил, что ни о каком условном сроке для Бурима не может быть и речи, потому что он отдавал себе отчет в своих действиях и умышленно на глазах тысяч человек избил Ефремову. Потом это посмотрели еще миллионы пользователей.

Говоря о выросшей сумме компенсации, Жаров заявил, что она увеличилась, «потому что надо как-то показывать, что потерпевший остался неудовлетворен».

«Дело не про деньги. Речь идет о правосудии, о том, разрешает наше государство бить женщин в прямом эфире или нет», — добавил он.

По данным следствия, 19 октября прошлого года около двух часов ночи блогер в апартаментах в башне «Москва» комплекса «Москва-Сити» во время стрима на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил модель лицом об стол. После этого он оттолкнул ее, и девушка упала на пол.