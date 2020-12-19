Адвокат попросил суд США освободить российского летчика Ярошенко из-за коронавируса

Адвокат российского летчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов попросил суд США освободить заключенного. Все дело в том, что в тюрьме «Данбери», где отбывает наказание летчик, зафиксирована вспышка коронаивируса.

«Прошение по делу Константина Ярошенко подано в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка — прошение о его освобождении в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме, где он находится», — передает РИА «Новости» слова Тарасова.

По слова юриста, у летчика гипертония, артрит и гиперлипидемия. Эти диагнозы перемещают Ярошенко в группу риска. Теперь находиться в тюрьме опасно для его здоровья. Тарасов отметил, что он просит суд именно об освобождении, а не о помиловании. То есть об уменьшении срока с 20 лет до 10,5, которые заключенный уже отбыл в тюрьме.

Более того, по словам адвоката, в буфете «Данбери» невозможно соблюдать дистанцию и койки стоят слишком близко.

Константин Ярошенко был приговорен к тюрьме в 2011 году. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.