Общество 20 марта 2024, 15:39 Адвокат Полещук: правило пяти лет приняли для того, чтобы прекратить миграцию граждан из одного НПФ в другой

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Адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал россиянам, как без потери дохода сменить негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

По словам эксперта, власти приняли правило пяти лет, чтобы прекратить массовую миграцию граждан из одного НПФ в другой. Оно звучит следующим образом: если переходить чаще, чем раз в пять лет, весь накопленный инвестиционный доход теряется. В новый фонд переведут лишь сами пенсионные накопления.

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Как уточнил «ФедералПресс», возможность смены НПФ касается граждан, которые последний раз меняли его в 2019 году. Россияне также имеют право переместить свои сбережения из Социального фонда России в НПФ и обратно.