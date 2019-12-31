Адвокат подтвердил приостановку дела о клевете в отношении Батуриной

Дело о клевете в отношении Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, приостановлено. Это подтвердил «360» адвокат Дмитрий Савочкин. Местонахождение самой богатой женщины России неизвестно.

По делу о клевете состоялось уже несколько заседаний, но ни на одно из них Елена Батурина не явилась. Ее объявили в розыск. Известно, что дело было возбуждено после жалобы Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина, бывшего первого вице-президента компании «Интеко» и брата Елены Батуриной.

«Дело приостановлено до розыска. Да, в розыск Батурина была объявлена 27 декабря. Дело рассматривается с сентября этого года. Было всего четыре заседания. Суд установил, что Елена Николаевна знает, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. А раз знает, значит, должна бы свою обязанность перед правосудием исполнить и в суд явиться. Она не является. Это стало основанием для объявления в розыск», — пояснил адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин.

Он рассказал, что во время последнего заседания было представлено ходатайство якобы от имени Елены Батуриной с просьбой рассмотреть дело в ее отсутствии.

«У нас возникли обоснованные сомнения, что это ходатайство исходит от нее. А суд обратил внимание, что ходатайство имеет ряд нарушений, несоответствий уголовно-процессуальному кодексу. В нем не разъясняются конкретные правовые обязанности, в нем не содержится ее отношения к предъявленному обвинению (согласна она или не согласна, может, желает заявить о примирении сторон). Плюс ходатайство было без даты. И поскольку это было уже четвертое заседание, суду уже ничего не оставалось, как рассмотреть по существу наше ходатайство об объявлении Батуриной в розыск», — сообщил Савочкин.

Он предположил, что стратегия защиты Батуриной заключалась в том, чтобы дождаться истечения срока давности, когда уголовное преследование было бы прекращено.

«Но в данном случае сделать этого не удалось, потому что, видимо, суд установил, что Елена Николаевна уклоняется от явки», — добавил адвокат.

Состояние Елены Батуриной составляет приблизительно 1,2 миллиарда долларов. Основные активы — 75% акций Hightex (производитель мембранных конструкций из Германии), а также строительные проекты в Соединенных Штатах и Европе.

Ранее руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков заявил, что уголовное дело против нее — часть рейдерской атаки.