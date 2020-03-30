Адвокат поддержал самоизоляцию в Москве

По мнению Маршани, принятые «меры более чем адекватные». Эксперт отметил, что заболеванию и его последствиям могут сопутствовать негативные изменения в «санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«В этом случае власти Москвы и всей России предпринимают меры на принудительное ограничение передвижения граждан, принудительный карантин. Это делается все с одной целью — чтобы локализовать распространение вируса, минимизировать его передачу от человека к человеку, то есть, по сути дела, ограничить носителей вируса, чтобы они были дома. Такой большой наплыв заболевших лечить сегодня Департамент здравоохранения Москвы не может. Мы не располагаем достаточно эффективными способами и профилактическими мерами защиты населения от распространения вируса. И единственная возможность — это введение ограниченной территории, принудительная госпитализации в случае заболевания. Срок таких мер устанавливается президентом Российской Федерации», — пояснил адвокат.