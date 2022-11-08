Адвокат перечислила законы, стоящие на страже спокойствия горожан | 360°

Общество 08 ноября 2022, 11:27 Адвокат перечислила законы, стоящие на страже спокойствия горожан

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Адвокат Мария Меренкова рассказала «Невским новостям», какие законы контролируют тишину в доме и что делать, если соседи шумят.

«Во-первых, Федеральный закон № 52 „O санитарнo-эпидемиологическом благополучии населения“ или проще — закон о тишине. Во-вторых, санитарныe нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 „Шум нa рабочиx местax, в помещенияx жилых, общественныx зданий и нa территории жилой застройки“. В-третьих, СанПиН 2.1.2.1002-00 „Требования к жилым зданиям“», — уточнила юрист.

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Она напомнила, что уровень шума можно измерить с помощью шумомера. Также возможно использование смартфона. Полученные таким образом данные сгодятся как факт нарушения для представления в полицию. Для судебных разбирательств они будут недостаточны.

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«Для обращения в суд намного сложнее процедура происходит. Необходимо зафиксировать нарушения и собрать свою доказательную базу. Ведь при наличии двух вызовов полиции вы смело можете идти в суд и начинать процесс со своими соседями. Но это считается крайним случаем», — добавила собеседница издания.