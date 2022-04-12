Адвокат Пашаев рассказал о шансах сокращения срока Михаилу Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова сразу после того ДТП, из-за которого актер и попал в тюрьму, рассказал о шансах сокращения срока для артиста. Об этом написал сайт kp.ru.

«Если бы это был не Ефремов, то [любой другой] еще тогда получил бы по закону максимум два года по этой статье (ст. 264 ч.4 УК РФ). А потом отправился бы в колонию-поселение, а не колонию общего режима, как сейчас», — сообщил он.

Пашаев пояснил, что тогда судили не гражданина Ефремова, нарушившего действующее законодательство, а актера Ефремова с его репутацией. Адвокат добавил, что Верховный суд России вряд ли пойдет на жест гуманности и пересмотрит дело.

«Нет. Я не думаю, что Верховный суд примет это к рассмотрению», — резюмировал адвокат.

Ранее защита артиста направила ходатайство в Верховный суд России о сокращении срока.