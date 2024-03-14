Общество 14 марта 2024, 11:49 Адвокат Панфилов рассказал, что найденную банковскую карту следует сразу же передать владельцу

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Руководитель ОАБ «Панфилов и Партнеры», адвокат Алексей Панфилов в беседе с «Известиям» рассказал россиянам, как быть в случае обнаружения чужой банковской карты.

Эксперт пояснил, что с юридической точки зрения находка — это обнаружение чужого имущества, которое должно быть возвращено владельцу или передано в компетентные органы. Если человек решил присвоить банковскую карту, это подразумевает умышленное использование найденного имущества.

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«В случае использования денежных средств с найденной карты законодательство рассматривает это как присвоение», — сказал юрист.

Панфилов добавил, что присвоение денежных средств влечет за собой уголовную ответственность. Человеку может грозить лишение свободы до пяти лет.