Адвокат оценил законопроект о «гонораре успеха»

Юрист напомнил, что размер гонорар либо заранее согласовывается, либо складывается из затраченного на дело времени. Законопроект, по мнению Добровинского, станет для серьезных специалистов стимулом работать лучше, а для несерьезных — прибегать к «аферистичным вещам».

«У меня лично ничего не изменится — я точно знаю, какие у меня будут затраты и „гонорар успеха“ для меня вторичен», — пояснил собеседник информагентства.