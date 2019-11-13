Адвокат оценил законопроект о «гонораре успеха»
Адвокат Александр Добровинский обсудил с ИА НСН законопроект о «гонораре успеха», который позволит определить размер гонорара в зависимости от того, как завершилось дело.
Юрист напомнил, что размер гонорар либо заранее согласовывается, либо складывается из затраченного на дело времени. Законопроект, по мнению Добровинского, станет для серьезных специалистов стимулом работать лучше, а для несерьезных — прибегать к «аферистичным вещам».
«У меня лично ничего не изменится — я точно знаю, какие у меня будут затраты и „гонорар успеха“ для меня вторичен», — пояснил собеседник информагентства.