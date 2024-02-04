Общество 04 февраля 2024, 17:59 Адвокат оценил шансы осужденного за призывы к экстремизму Стрелкова уехать на СВО Адвокат Молохов заявил о шансах Стрелкова уехать из колонии на СВО добровольцем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Осужденный на четыре года бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин) имеет возможность отправиться в зону проведения спецоперации добровольцем. Об этом в интервью YouTube-каналу «Вопреки цензуре» заявил представляющий его интересы адвокат Александр Молохов.

Отвечая на вопрос о шансах подзащитного выйти на свободу раньше установленного судом срока, он пояснил, что Стрелков может рассчитывать на условно-досрочное освобождение или подать заявку для участия в СВО.

Реклама

«Всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это все обсуждаемо», — заявил Молохов.

Адвокат напомнил, что Стрелков еще до возбуждения уголовного дела неоднократно заявлял о своей готовности отправиться в зону боевых действий.

Игорь Стрелков в 2022 году совершил три безуспешные попытки попасть в зону проведения спецоперации. В беседе с «360» он пояснял, что в последний раз подал заявление в качестве добровольца в Народную милицию Донецкой Народной Республики и даже получил временное удостоверение и должность исполняющего обязанности начальника штаба нового батальона в октябре.

Но когда отряд сформировали, Стрелков узнал, что в список его не внесли. Он подчеркнул, что провел на СВО около месяца. После третьей неудачи он оставил попытки попасть в зону спецоперации, объяснив, что не считает возможным незаконное пребывание на фронте.

Стрелкова задержали в июле 2023 года в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности. Все материалы засекретили. Своей вины бывший министр обороны ДНР не признал. Суд приговорил его к четырем годам колонии.