Адвокат оценил предложение Жириновского расширить границы самообороны

Все ситуации в случае самообороны в России следует рассматривать отдельно. Адвокат Андрей Князев рассказал «360», что идея главы партии ЛДПР Владимира Жириновского отменить границы защиты собственной семьи и имущества может привести к печальным последствиям.

«Превышением самообороны в России часто называют случаи, когда человек защищает собственную жизнь, а также собственную девушку или жену. Может какой-нибудь пьяный сосед забрести. Что, сразу стрелять? Все случаи должны рассматривать отдельно. Должна быть именно самооборона, а не оборона имущества», — отметил Князев.

Собеседник также пояснил, что согласно предложению Жириновского, личный автомобиль не будет ничем отличаться от дома и можно будет стрелять в любого, кто подошел к вашей машине. «Я считаю, что такая поправка не войдет», — подытожил адвокат.

Ранее Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который отметит пределы допустимой самообороны. Руководитель либерально-демократической партии в качестве примера привел американское законодательство — граждане США имеют право открыть огонь по незваным в их дом гостям. В «Единой России» рассказали «Известиям», что внимательно изучат документ перед тем, как дать ему оценку.