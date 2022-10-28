Адвокат оценил планируемую цифровизацию судебной системы России | 360°

Общество 28 октября 2022, 01:11 Адвокат оценил планируемую цифровизацию судебной системы России

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Адвокат Сталина Гуревич в обсудила с «Ридусом» сообщение о том, что российским судьям разрешать самостоятельно искать в открытых источниках информацию, которая необходима для процесса.

Гуревич заметила, что многие судьи в России «в принципе крайне далеки от интернета».

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«Они не знают, что это такое, как этим пользоваться, для чего это нужно», — посетовала юрист.

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Поэтому, по ее словам, зачастую адвокаты сталкиваются с тем, что судьи отказываются изучать сведения из открытого доступа. Они принимают информацию только после того, как нотариус заверил протокол.

«На самом деле это незаконно: мы имеем право предоставлять любую информацию, а судья обязан фиксировать доказательства. Но судьи упорно не хотят этого делать, потому что не знают, не понимают, не хотят», — добавила собеседница издания.