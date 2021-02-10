Адвокат оценил новую систему техосмотра в Петербурге

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал новые правила технического осмотра. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это значительно повысит финансовую нагрузку на водителей. Ольшанский считает, что государство должно установить ограничения на цены техосмотра: в сложившейся ситуации у многих людей и без того проблемы с деньгами.

«Мы сразу видим гигантские финансовые вложения. Камеры — это большие расходы. А ведь это все переложат на плечи автомобилистов, и техосмотр станет гораздо дороже в условиях сложной экономической ситуации», — заключил адвокат.

Ранее автоэксперт Вячеслав Лысаков выразил мнение, что техосмотр автомобилей нужно отменить, а пересмотр его правил Минтранс назначил «для галочки».

По его мнению, техосмотры нужно оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков. Для остальных автовладельцев следует ввести от от административной до уголовной ответственности за состояние авто.

«Люди просто должны ухаживать за своим автомобилем», — заключил Лысаков.