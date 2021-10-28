Адвокат отчисленной за лайк студентки прокомментировал будущий иск

Адвокат Марат Аманлиев, представляющий интересы одной из отчисленных из Высшей школы телевидения «Останкино» студенток, рассказал NEWS.ru, что уверен в успехе будущего судебного иска. Суд должен встать на сторону отчисленных.

По словам адвоката, в учебном заведении заявляют, что студенток отчислили за «нарушение устава», не озвучивая подробностей. При этом в личных сообщениях с аккаунты школы студенткам написали, что их отчисляют за лайки комментариев с критикой руководства «Останкино».

«Студентки не сделали ничего противозаконного и противоправного, я не могу предположить, какие были основание для отчисления. <…> Сейчас мы требуем от школы предоставить конкретные сведения о том, какие пункты положений устава и правил внутреннего распорядка были нарушены Алиной в части ее отчисления, а также указать какие иные нормативные акты были нарушены», — рассказал юрист.