Адвокат Островский прокомментировал возбуждение дела против Широкова

«Я думаю, что на 99% это правдоподобно. Но у меня на руках нет письменного ответа полиции», — поделился юрист.

Он пояснил, что дело с Данченковым затянулось, так как он находился на больничном три недели. Правоохранители ждали, поскольку им было нужно собрать все медицинские документы и провести судмедэкспертизу.

По словам Островского, в случае с избитым судьей имело место покушение на убийство, поскольку футболист бил Данченкова ногой в бутсе с шипами по голове поставленным ударом.

«Голова могла расколоться на части. Как по мячу он бил», — обратил внимание защитник арбитра.