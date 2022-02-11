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    11 февраля 2022, 11:56

    Адвокат Осипова рассказала, в каких случаях можно не платить за съемную квартиру

    Полина Гребенщикова

    Адвокат Валерия Леонова рассказала NEWS.ru, при каких обстоятельствах жилец по закону имеет право не платить за съемную квартиру. Есть два варианта договоров.

    В случае, если у жильца возникли обстоятельства, не позволяющие оплатить аренду, например потеря работы из-за пандемии — тогда жилец и хозяин квартиры могут заключить дополнительное соглашение к договору, в котором арендодатель предоставит скидку или отсрочку.

    Второй вариант — жилец и владелец заключают договор безвозмездного пользования жильем.

    «Оба варианта будут иметь равную юридическую силу и в настоящий момент активно применяются на практике», — заключила Леонова.