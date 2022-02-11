Адвокат Осипова рассказала, в каких случаях можно не платить за съемную квартиру

Адвокат Валерия Леонова рассказала NEWS.ru, при каких обстоятельствах жилец по закону имеет право не платить за съемную квартиру. Есть два варианта договоров.

В случае, если у жильца возникли обстоятельства, не позволяющие оплатить аренду, например потеря работы из-за пандемии — тогда жилец и хозяин квартиры могут заключить дополнительное соглашение к договору, в котором арендодатель предоставит скидку или отсрочку.

Второй вариант — жилец и владелец заключают договор безвозмездного пользования жильем.

«Оба варианта будут иметь равную юридическую силу и в настоящий момент активно применяются на практике», — заключила Леонова.