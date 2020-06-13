Адвокат опроверг сообщения о вызове нарколога Ефремову

На следующий день после смертельного ДТП к подъезду, где ночевал Ефремов, приезжали несколько скорых. СМИ писали, что к артисту приезжал и нарколог. В реальности никакого нарколога не было.

«Михаилу Олеговичу [Ефремову] не нужен врач и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца», — сообщила РИА «Новости» его адвокат Елизавета Шаргородская.

Когда Ефремов не явился на следующий день на допрос, СМИ выяснили, что ему стало плохо. Врачей скорой в квартиру не пустили. Приезжала к подъезду и необычная медицинская машина, из которой вышли врачи с укладкой и носилками. Они заходили в подъезд.

Пьяный актер Михаил Ефремов вечером 8 июня сел за руль своего внедорожника и на полном ходу влетел в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. ДТП произошло на Смоленской площади в центре Москвы. Через несколько часов после аварии водитель грузовика умер от тяжелых травм. Против Ефремова возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней актер опубликовал видео, на котором просит прощения у семьи Захарова и предлагает свою помощь. Близкие погибшего от помощи Ефремова отказались и извинения не приняли.