Адвокат описал состояние Ефремова перед рассмотрением кассационной жалобы

В среду, 15 сентября, суд выслушает актера Михаила Ефремова на рассмотрении кассационной жалобы. Он будет просить сократить срок наказания или перевести его в колонию-поселение. О том, как чувствует себя Ефремов перед слушанием, рассказал его адвокат Петр Хархорин, написал сайт телеканала «Звезда».

«Какой может быть настрой перед слушанием судьбоносного дела? Естественно, человек волнуется. Если бы он не волновался, я бы этому не поверил бы. Я это назову так, конструктивное настроение, то есть, он понимает, чего он хочет, он может это высказать, и выскажет обязательно», — сообщил правозащитник.

Он добавил, что актер чувствует себя нормально после отека Квинке, который он переносе в августе. Из-за окончания аллергического периода состояния Ефремова нормализовалось, однако человек он в возрасте, поэтому «болячки никуда не делись», заключил адвокат.

Михаил Ефремов получил наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы из-за ДТП. Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другим участником дорожного движения. Позже водитель этого транспортного средства умер в больнице. В июне 2021 года адвокаты артиста подали кассационную жалобу.